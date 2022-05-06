Москва, , 18:45 — REGNUM Основная часть сражений под оккупированной киевскими войсками Авдеевкой вблизи Донецка происходит в основном при помощи артиллерии. Об этом 6 мая заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» Донецкой Народной Республики (ДНР) Ахра Авидзба в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Тем не менее, бойцы батальона время от времени вступают с киевскими оккупантами в рукопашные бои, из которых выходят победителями, заявил ополченец.

«Пятнашка» осталась на хозяйстве, мы в Донецке, на Авдеевском направлении, это знакомые нам позиции. Здесь весело, но в основном артиллерийские дуэли. Но бывает, что пехота тоже сходится в рукопашную, благо в нашу пользу», — сказал Авидзба.

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