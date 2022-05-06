Мариуполь, ДНР, 6 мая, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Четверо детей и восемь взрослых покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают 6 мая «Известия».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид из окна на металлургический комбинат «Азовсталь»

По данным издания, сегодня с территории «Азовстали» по гуманитарному коридору удалось вывезти 12 мирных жителей. Коридор был открыт утром в рамках российской спецоперации.

Этому процессу боевики из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не помогали: наоборот, они старались затянуть процесс переговоров о выводе мирных жителей.

В итоге людей увезли на автобусе с территории завода. Отмечается, что готовится «вывоз еще одной группы людей».