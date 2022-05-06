Москва, 6 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. России следует уничтожать транспортные узлы на Украине. Об этом 6 мая заявил официальный полномочный посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, только таким образом будет возможно предотвратить поступление западного вооружения в Донбасс.

«Сейчас в Донбассе огромное количество ребят, которые воюют, их главная просьба, чтобы это вооружение, чтобы оно не попадало в Донбасс, на линию боевого соприкосновения. Поэтому нет смысла щадить железные дороги, мосты, автопроезды. Они должны быть уничтожены. Это поставка боекомплекта. А это смерти наших ребят. Это недопустимо», — сказал Мирошник.