Лондон, 6 мая, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Количество жителей Британии, желающих уехать из страны, выросло в 10 раз, сообщает 6 мая Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Британия

По утверждению издания, такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен.

«По последним данным, в прошлом месяце в Великобритании количество запросов в поисковике Google «переехать за границу» выросло на 1000%.

Наибольшим спросом среди желающих эмигрировать британцев пользуются Америка, Канада и Австралия. По мнению специалиста по эмиграции Рейсса Эдвардса, только число запросов на получение австралийской визы в апреле подскочило на 670%», — отмечает Daily Mail.

«Банк Англии предупредил, что уровень инфляции в этом году превысит 10%, а экономический рост затормозится. Хотя в США и Австралии инфляция тоже растёт, но налоговое бремя там ощутимо ниже, а значит, люди имеют больше денег на повседневные расходы», — объясняют авторы материала.