Вашингтон, 6 мая, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Уровень безработицы в США в апреле составил 3,6%, что соответствует показателю предыдущего месяца, сообщает 6 мая The New York Times со ссылкой на данные министерства труда.

Очередь за бесплатной едой. США. 1930-е

При этом отмечается, что в апреле в США был зафиксирован дальнейший рост числа новых рабочих мест, что свидетельствует об устойчивом восстановлении экономики после пандемии коронавируса. Всего за месяц американские работодатели создали 428 тысяч новых рабочих мест, сообщило министерство.

«Мы считаем, что у экономики достаточно сил, чтобы создать более четырёх миллионов рабочих мест в этом году», — сказал ведущий экономист по США в Oxford Economics Орен Клачкин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова, комментируя решение Федрезерва США повысить базовую ставку, высказала мнение, что политика регулятора обернется понижением темпов роста американской экономики.