Таллин, , 16:06 — REGNUM

Учебная аудитория Роман Нагорный

За десять последних лет финансирование высшего образования в Эстонии упало с 1,5% ВВП до 1,1%, осенью 2022 года возможны проблемы с дополнительным финансированием. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания ERR.

Отмечается, что высокая инфляция съедает бюджеты вузов, поэтому они вынуждены сокращать набор студентов либо закрывать дисциплины.

«Тартуский университет не увеличивает число принимаемых студентов. Если это продолжится, то станет необходимым рассмотреть шаги для экономии средств», — сообщил финансовый директор крупнейшего вуза Прибалтики Калле Хейн.

Он добавил, что бюджет университета на 2022 год составляет 211 млн евро, из которых 62 млн евро поступают из госказны на поддержку деятельности вуза в рамках отдельного административного договора, подписание которого с министерством образования до сих пор не состоялось.

Особую озабоченность сложившейся ситуацией выражают небольшие вузы, предлагающие высшее образование в области искусства. Ректор Эстонской академии музыки и театра Ивари Илья объяснил, что учеба в профильном заведении — очень дорогая, потому что включает много индивидуальных занятий.

«У нас много разных специальностей. Все эти специальности — будь то музыковедение, театр — чрезвычайно важны с точки зрения эстонской национальной культуры», — подчеркнул он.

Если финансирование не увеличится, Эстонской академии музыки и театра придется отказаться от преподавания некоторых предметов, заявил Илья. Ректор Эстонской академии художеств Март Калм тоже признал, что вуз готовится к урезанию расходов.