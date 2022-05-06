Украина, 9 ноября, 2012, 11:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины, лидер правящей Партии регионов Николай Азаров призвал все политические силы, которым не безразлична судьба страны, начать переговорный процесс с целью создания широкой коалиции на основе европейских ценностей. Об этом говорится в его заявлении, обнародованном 8 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, Азаров выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся с подсчетом голосов на выборах в Верховную раду Украины в некоторых одномандатных избирательных округах. "Как премьер-министр Украины я неоднократно высказывался по этому поводу... Развитие событий побуждает нас официально призвать политические партии и кандидатов в депутаты, которые вовлечены в конфликты относительно подсчета голосов, прекратить эти конфликты и начать диалог между собой", - отметил он. Премьер также подчеркнул, что правительство готово содействовать налаживанию и проведению такого диалога. "Хотел бы призвать все политические силы, которым не безразлична судьба нашей страны, начать переговорный процесс с целью создания широкой коалиции на основе европейских ценностей - для консолидации всех здоровых сил общества с целью дальнейшего развития Украины и реализации политики европейской интеграции", - резюмировал он. Напомним, избирательный барьер на выборах 28 октября преодолели Партия регионов, объединенная оппозиция "Батькивщина" , "Удар" Кличко, КПУ и "Свобода".