Москва, , 15:30 — REGNUM В администрации президента России не располагают информацией об ударе, якобы нанесённом вооружёнными силами Украины по российскому кораблю. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя появившиеся в украинских источниках сообщения о том, что в Чёрном море якобы был нанесён ракетный удар по российскому военному кораблю.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы не располагаем такой информацией», — заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, 6 мая украинские СМИ сообщали, что у острова Змеиный после попадания украинской ракеты «Нептун» якобы горит российский фрегат. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждал, что это фрегат «Адмирал Макаров», спущенный на воду в 2015 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва», являвшемся флагманом Черноморского флота ВМФ России, в результате пожара сдетонировал боезапас и корабль получил серьёзные повреждения, после чего затонул во время буксировки.

При этом в Пентагоне опровергли сообщения американских СМИ о передаче Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва». Представитель американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что у «украинцев есть свои собственные возможности в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские корабли».