Москва, 6 мая, 2022, 15:15 — ИА Регнум. Польша перестала скрывать желание аннексировать часть территории Украины, сообщил 6 мая замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

Он прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что с Украиной в ближайшие десятилетия не будет государственной границы. По мнению Медведева, эти слова можно считать официальным признанием территориальных претензий к Украине — «маски сброшены».

«Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением. Конечно, под завесой красивых слов о вечном братстве. Но на что только ни поведётся безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза», — написал Медведев.

По его словам, «заклинания» Дуды — лишь прикрытие для фактической аннексии территории Западной Украины, к чему ведут фантомные боли былого величия поляков.

«Задача проста — вернуть себе вожделенные исторические земли, прикрываясь агрессивной антироссийской риторикой и лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной. Отомстить за многочисленные разделы Польши», — указал замглавы Совбеза России.

Он уверен, что мнимое братство не принесёт Киеву ничего, кроме утраты государственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев назвал мужественным шаг премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступившего против санкций Евросоюза в сфере энергетики.