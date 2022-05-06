* Невзорова — запрещённая в России организация

Москва, 6 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Заочного ареста журналиста Александра Невзорова (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) по уголовному делу о распространении дезинформации о Вооруженных силах (ВС) РФ требует следствие. Об этом 6 мая сообщили в Басманном суде Москвы, куда было подано соответствующее ходатайство.

Okras Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г. (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), подозреваемому по ч.2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации)», — приводит сообщение представителя суда ТАСС.

Также указывается, что судебное заседание по этому вопросу состоится позднее в пятницу, 6 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая стало известно, что российский журналист Александр Невзоров (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) объявлен МВД России в розыск по уголовной статье.