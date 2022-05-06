Москва, , 15:06 — REGNUM Военнослужащие отдельного отряда специального назначения, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине, удостоены государственных наград. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии 6 мая, медали военным вручил командующий Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Александр Попов.

Реверс медали Суворова Fdutil

«В соответствии с указом президента РФ за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены медалью Суворова прапорщик Сергей М., медалью Жукова — сержант Константин Ф., младший сержант Роман М., ефрейтор Александр Е., рядовой Константин К. и рядовой Игорь С.», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Командующий округом поблагодарил военнослужащих за храбрость и профессиональное выполнение поставленных задач в ходе специальной военной операции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая начальник штаба Центрального военного округа генерал-полковник Михаил Теплинский вручил награды российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.