Лондон, 6 мая, 2022, 14:56 — ИА Регнум. Российская экономика смогла выдержать давление «беспрецедентных санкций» со стороны стран Запада и ее ожидает только небольшая рецессия вместо полного краха. Об этом 6 мая пишет британский журнал The Economist.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По мнению авторов материала, удержание курса рубля и проведение всех выплат по облигациям в иностранной валюте демонстрируют готовность российской экономической системы к западным санкциям.

Также отмечается, что реальная экономика РФ показала себя «удивительно жизнестойкой», невзирая на увеличение цен, уход с российского рынка ряда компаний Запада и подорожание перевозок товаров.

«По данным системы отслеживания расходов Сбербанка, после мартовского затишья россияне довольно свободно тратят деньги в кафе, барах и ресторанах. 29 апреля Центробанк снизил ключевую процентную ставку с 17% до 14%, так как финансовая паника, начавшаяся в феврале, немного ослабла. Российская экономика, несомненно, сокращается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в этом году начинают выглядеть пессимистично», — говорится в материале.

При этом авторы статьи указывают, что, по их мнению, важны фактором для сдерживания последствий антироссийских санкций стран Запада стало закрытость экономики РФ, однако еще более важную роль в этом вопросе, как считают авторы, сыграла российская энергетика.

«(С начала спецоперации на Украине) Россия экспортировала морем и по трубопроводам ископаемого топлива как минимум на $65 млрд, о чем сообщает финский аналитический «Центр исследований энергетики и чистого воздуха». В первом квартале 2022 года доходы государства от продажи углеводородов увеличились более чем на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года», — добавляется в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что дискуссия в Евросоюзе по шестому пакету санкций против России продолжается.