* Талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 14:55 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отключили телекоммуникационные антенны в уезде Абшар. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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По данным источников, со среды, 4 мая, антенны телекоммуникационных сетей несколько раз отключались талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в этом районе.

Причиной нарушения работы телекоммуникационных сетей они называют периодические столкновения между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В то же время, местные источники утверждают, что семь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате подрыва их пикапа на мине около полудня 6 мая в местности Баба Али уезда Абшар.

В уезде Абшар ночью 5 мая три часа длились боестолкновения между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами сопротивления. О пострадавших пока не сообщается. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дали никаких комментариев.