Донецк, 6 мая, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Украинские боевики обстреляли поселок шахты имени Изотова в Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщили 6 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.00 — н. п. Кудрюмовка — н. п. Горловка (пос. шахты им. Изотова): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм», — сообщили в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные украинские формирования подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка.

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