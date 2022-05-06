В ЕК заявили, что дискуссия по новым санкциям против России продолжается
Брюссель, 6 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Дискуссия в Евросоюзе по шестому пакету санкций против России продолжается, заявил 6 мая официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.
Александр Горбаруков, ИА REGNUM
Санкции
«Как мы неоднократно говорили, цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю… при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение», — сказал он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что к введению запрета на покупку российской нефти для европейских стран в ЕС не готовы.
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