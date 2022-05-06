Берлин, , 14:28 — REGNUM Немецкое онлайн-издание Spiegel удалило видеоматериал с рассказом гражданки Украины Натальи Усмановой, эвакуированной с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Вид на «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

СМИ пояснило, что в публикации были выявлены несоответствия, и пообещало разместить новые данные.

Российскому агентству РИА Новости в пресс-службе немецкого СМИ рассказали, что издание по-прежнему находится в процессе выявления этого вопроса.

«Как было объявлено, мы будем публиковать новые данные на веб-сайте», — заверили в Spiegel, не пояснив характер несоответствий.

Издание Junge Welt утверждает, что изначально на сайте Spiegel было размещено трёхминутное видео с рассказом Усмановой. На интернет-порталах других СМИ, также публиковавших общение эвакуированной женщины с журналистами, она сообщает, что члены нацбатальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не говорили мирным жителям об открытии гуманитарных коридоров и не выпускали желающих уйти с завода.