Исламабад, , 14:09 — REGNUM Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что Соединённые Штаты хотят следить за ситуацией в Афганистане с пакистанских авиабаз. Об этом сообщает газета «8 Собх».

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Он заявил 5 мая, что Пакистан не должен ввязываться в какую-либо войну. Имран Хан добавил, что является сторонником нормальных двусторонних отношений с США, но не в ущерб интересам Пакистана.

По его словам, США противятся визитам пакистанских лидеров в Москву и стремятся ограничить экономические отношения между Пакистаном и Россией. Он также указал на то, что администрация президента США Джо Байдена призывает Пакистан также ограничить свои отношения с Китаем.

Имран Хан назвал причиной своего отстранения от поста президента заговор США и заявил, что занял кресло премьер-министра путём волеизъявления почти 220 миллионов граждан Пакистана.

Бывший премьер-министр Пакистана высказался против использования Соединёнными Штатами авиабаз страны, СМИ затрагивали этот вопрос, но тогдашнее пакистанское правительство во главе с Имран Ханом это отрицало.

Стоит отметить, что Имран Хан был убеждённым сторонником талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и предпринял много дипломатических и медийных усилий, чтобы склонить международное сообщество признать их и сотрудничать с ними.