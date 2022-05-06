Кишинёв, 6 мая, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Нет никаких оснований опасаться, что Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) нападёт на Молдавию или Украину. Об том экс-президент Молдавии, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил в интервью на телеканале Publika TV.

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Он прокомментировал заявления политиков, будто в ПМР готовятся атаковать соседнюю страну. Бывший президент уверен, что такого не может быть.

«Не будет Приднестровье никогда на нас нападать. Не будет Приднестровье нападать на Украину, — заявил Додон. — Риски исходят только от нашего руководства».

Экс-президент также заявил, что «прозападное нутро» представителей нынешнего руководства страны «тянет» к тому, чтобы развернуть вооружённый конфликт. По мнению Додона, выходом из сложившейся ситуации может быть отставка действующей власти.

Напомним, в конце апреля в Молдавии неизвестные совершили ряд терактов. Президент Молдавии Майя Санду обвинила в этом самих приднестровцев, заявив, что некие силы там якобы хотят эскалации конфликта.