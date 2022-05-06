Париж, 6 мая, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Представители России не будет присутствовать на праздновании окончания Второй мировой войны во Франции 8 мая. Приглашение на мероприятия Москва не получила. Об этом 6 мая заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.

Tomsk.gov.ru Томичи почтили память павших во Второй мировой войне

Он напомнил, что празднование, посвящённые победе во Второй мировой войне, всегда приглашались послы и военные атташе — сначала Советского Союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом.

«В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — отметил российский дипломат.

Он также указал на необходимость «помнить об этом дне и о том, кто реально победил в этой войне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Австрии уведомил представителей России, что их не приглашают на официальные памятные мероприятия по поводу освобождения Австрии от нацизма и окончания Второй мировой войны 8 мая. При этом австрийское внешнеполитическое ведомство заверило, что дань памяти «тысячам» погибших советских солдат будет отдана как положено. В посольстве РФ констатировали отсутствие понимания страшных уроков Второй мировой войны и их последствий, что становится проблемой в отношениях двух стран.

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Напомним, несколько лет назад Польша отказалась приглашать Россию на торжественные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Как заявил тогда замминистра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк, Россия не заинтересована в том, чтобы сохранять «дух исторической правды».

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