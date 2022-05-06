Кишинёв, , 13:16 — REGNUM Вооружённого конфликта в Молдавии не будет, если это не спровоцирует руководство страны. Об том экс-президент республики, глава Молдавско-российского делового союза (МРДС) Игорь Додон заявил в интервью на телеканале Publika TV.

Игорь Додон Privesc.Eu Moldova

«Нет никаких рисков, что на нас кто-то нападёт. И я уверен, что мы ни на кого не нападём. Ситуация может быть опасной только из-за действий нынешнего руководства страны», — сказал Додон.

Он напомнил, что Молдавия, согласно конституции, является нейтральной страной. Руководство республики должно соблюдать нейтралитет и не допускать поставок вооружения на Украину или пропускать его через молдавскую территорию.

Додон подчеркнул, что втягивание Молдавии в вооружённый конфликт зависит только от руководства страны. Если же на него давят и вынуждают помогать Украине, то пусть уходят в отставку.

Стоит отметить, что спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук после встречи с прибывшим в Киев главой молдавского парламента Игорем Гросу сообщил, что они обсуждали помощь Кишинёва в «переброске военной техники» и «разминировании освобождённых территорий».

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