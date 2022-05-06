Москва, 6 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, которые разрешены для параллельного импорта. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Контейнеры с товарами из Китая

«Утвердить прилагаемый перечень товаров… при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия», — говорится в тексте документа.

В перечень, включающий 96 пунктов, вошли в том числе косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.