Вашингтон, 6 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден призвал Конгресс помочь десяткам тысяч афганских беженцев стать постоянными жителями США.

8am. af Беженцы из Афганистана

Законопроект о внесении поправок в закон о помощи афганским беженцам глава Белого дома представил законодателям на прошлой неделе в качестве предложения по внесению дополнительных средств в проект бюджет, сообщает CNN.

В последние месяцы депутаты-демократы Крис Кунц из Делавэра и Эми Клобушар из Миннесоты внесли поправки в закон о помощи беженцам из Афганистана.

По информации телеканала, если закон будет принят, он позволит афганским гражданам, въехавшим в США с 31 июля 2021 года по 20 сентября 2022 года, подать заявление на получение постоянного вида на жительство для изменения своего иммиграционного статуса.

Напомним, более 60 000 афганцев были вывезены в США после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном в августе 2021 года.