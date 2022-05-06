Цинциннати, США, 6 мая 2022, 12:28 — REGNUM Президент США Джо Байден во время своей поездки в штат Огайо объявит о проекте развития трехмерной печати для снижения стоимости продукции для американских производителей, сообщает The Hill.
Проект AM Forward является частью усилий Байдена по повышению устойчивости цепочки поставок путем привлечения компаний частного сектора к закупке деталей, произведенных с помощью технологий трехмерной печати, у более мелких поставщиков из США.
Крупные компании GE Aviation, Honeywell, Lockheed Martin, Raytheon и Siemens Energy являются первыми участниками инициативы, которая станет добровольным соглашением между крупными производителями и их более мелкими поставщиками из США.
Байден намерен отправиться 6 мая в Цинциннати, чтобы встретиться с лидерами производства и ознакомиться с новыми производствами с помощью технологий трехмерной печати в рамках своих усилий по продвижению своего плана по увеличению производства в Америке.