Стокгольм, 6 мая, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Пациенты с частной медицинской страховкой в Швеции не должны иметь возможность получать медицинскую помощь в ущерб тем гражданам, которые приходят в государственные медицинские учреждения. Об этом на пресс-конференции 5 мая заявила министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Natalia Semenova Стокгольм, Швеция

«Мы вновь поставим систему здравоохранения под демократический контроль. Медицинские услуги должны оказываться по мере необходимости, а размер кошелька не должен быть определяющим фактором», — заявила Халленгрен.

В представленном законопроекте, обнародованном Халленгрен, предлагается, чтобы региональные власти в Швеции прописывали в договорах с частными поставщиками медицинских услуг, что те не могут выходить за рамки оказания медицинской помощи, установленные местными властями.

«Это первый шаг на пути к тому, чтобы первыми в очереди были те, кто больше всего в этом нуждается», — подчеркнула министр.