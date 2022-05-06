МИД РФ: переговоры России и Украины находятся в стагнации
Москва, 6 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На данный момент переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации. Об этом 6 мая рассказал на брифинге заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
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Как отметил Зайцев, на фоне поставок Запада вооружений киевскому режиму отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования является понятным.
«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 105 мирных жителей, включая трех детей.