Москва, 6 мая, 2022, 12:15 — ИА Регнум. На данный момент переговоры между Россией и Украиной находятся в стагнации. Об этом 6 мая рассказал на брифинге заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.

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Как отметил Зайцев, на фоне поставок Запада вооружений киевскому режиму отсутствие заинтересованности Киева и его западных наставников в поиске мирного урегулирования является понятным.

«Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли 105 мирных жителей, включая трех детей.