Ростов-на-Дону, , 11:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии 77-й годовщины Великой Победы к Вечному огню у стелы воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков возложили гирлянду Славы. В церемонии приняли участие около тысячи человек, в том числе донской губернатор Василий Голубев.

К стеле на Театральной площади Ростова-на-Дону возложили гирлянду Славы Donland.ru

«Каждая пядь отвоёванной земли стоила нашему народу огромных потерь и лишений. Мы помним и гордимся героизмом защитников, сражавшихся за освобождение донских городов, станиц, хуторов», — отметил он.

Память павших на полях сражений защитниках участники митинга почтили минутой молчания. Затем по Театральной площади строем прошли рота почётного караула и сводные роты родов войск.