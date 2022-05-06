Ростов-на-Дону, 6 мая 2022, 11:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону в преддверии 77-й годовщины Великой Победы к Вечному огню у стелы воинам-освободителям города от немецко-фашистских захватчиков возложили гирлянду Славы. В церемонии приняли участие около тысячи человек, в том числе донской губернатор Василий Голубев.

К стеле на Театральной площади Ростова-на-Дону возложили гирлянду Славы
К стеле на Театральной площади Ростова-на-Дону возложили гирлянду Славы
Donland.ru
Кадеты
Donland.ru
К стеле на Театральной площади Ростова-на-Дону возложили гирлянду Славы
Donland.ru
К стеле на Театральной площади Ростова-на-Дону возложили гирлянду Славы
Donland.ru
Вечный огонь
Donland.ru
К стеле на Театральной площади Ростова-на-Дону возложили гирлянду Славы
Donland.ru

«Каждая пядь отвоёванной земли стоила нашему народу огромных потерь и лишений. Мы помним и гордимся героизмом защитников, сражавшихся за освобождение донских городов, станиц, хуторов», — отметил он.

По Театральной площади строем прошла рота почётного караула
Donland.ru
По Театральной площади строем прошла рота почётного караула
Donland.ru
По Театральной площади строем прошли сводные роты родов войск
Donland.ru
По Театральной площади строем прошли сводные роты родов войск
Donland.ru
По Театральной площади строем прошли сводные роты родов войск
Donland.ru
По Театральной площади строем прошли сводные роты родов войск
Donland.ru

Память павших на полях сражений защитниках участники митинга почтили минутой молчания. Затем по Театральной площади строем прошли рота почётного караула и сводные роты родов войск.