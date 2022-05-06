Москва, 6 мая, 2022, 11:34 — ИА Регнум. ОПЕК+ принял ровно то решение, которые от него ждали, а именно — повышение добычи на 432 тысяч баррелей в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

Basil D Soufi Добыча нефти в ОАЭ

«Рынок де-факто отреагировал на это достаточно позитивно, в моменте поднимаясь до $115 за баррель Brent, но под конец дня все-таки несколько опустился на фоне массовой распродажи на фондовом рынке США.

Но в любом случае перспективы нефти сейчас крайне позитивны, потому что обсуждается запрет Европой на покупку российской нефти.

Это означает, что ЕС придется покупать нефть где-то еще, а учитывая то, что на рынке и так наблюдается дефицит топлива, придется за эту нефть переплачивать, что и будет триггером для роста в ближайшие дни и недели.

Кроме этого, не утихают страсти вокруг украинского конфликта, который также может задрать плану по нефти еще сильнее, чем на пике в начале марта, когда цены взлетели выше 135 долларов за баррель.

Также нужно обязательно отметить, что генеральный секретарь ОПЕК+ прямо заявил, что ни мир, ни Европа просто не смогут заменить российскую нефть.

То есть Европе после старта эмбарго будет еще тяжелее, чем было раньше — необходимым объемов топлива континент просто не найдет.

Собственно, на фоне этих факторов нефть 5 мая прибавила 1,1%, в моменте прибавляя около 3%, и сегодня, 6 мая, тоже находится в зеленой зоне.

В ближайшие недели тренд также будет исключительно положительным», — высказал свое мнение эксперт.

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