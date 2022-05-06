Донецк, 6 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Более 170 населённых пунктов в Донецкой Народной Республике освобождены подразделениями ДНР при поддержке российской армии. Об этом сообщает 6 мая штаб территориальной обороны республики в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе отметили, что под полным оперативным контролем находится город Мариуполь. Огневую поддержку при освобождении населённых пунктов оказывают Вооружённые силы России.

«В настоящее время под нашим контролем находятся 176 населённых пунктов, включая Троицкое», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, из Мариуполя в село Безыменное (ДНР) удалось вывезти ещё 518 человек.

Читайте также: Власти ДНР эвакуировали из Мариуполя ещё 518 человек