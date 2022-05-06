Сеул, , 11:01 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился 6 мая с послом Индии в Сеуле Шриприей Ранганатан. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного главы государства Пэ Хён Чжин.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

В ходе визита южнокорейский лидер выразил благодарность за поздравительное послание премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также выразил надежду на то, что Индия, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, будет добиваться единой реакции международного сообщества на действия КНДР.

«Что касается провокаций со стороны КНДР, новое правительство будет держать дверь открытой для диалога, но жестко реагировать на провокации», — сообщил Юн Сок Ёль.

В текущем году КНДР провела серию испытаний, включая испытания межконтинентальной баллистической ракеты, положив конец мораторию на ядерные испытания и испытания МБР.

Юн Сок Ёль также выразил надежду на расширение сотрудничества в таких областях, как новейшие технологии и цепочки поставок.

В свою очередь, посол Индии согласилась с высказываниями избранного президента Южной Кореи и пообещала продолжить работу по расширению двустороннего сотрудничества.