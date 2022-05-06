Лондон, 6 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Британский генерал, ранее служивший в Афганистане, заявил, что правительству Великобритании должно быть «глубоко стыдно» за то, что оно бросило на произвол судьбы столько своих сотрудников из местного персонала. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

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Генерал Джон Мак-Кол указал, что Соединённое Королевство не выполняет своих обязательств перед афганскими коллегами, которым угрожают талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всемирная служба ВВС цитирует слова бывшего британского военачальника о том, что сотни людей, имеющих право на въезд в Великобританию, всё ещё скрываются от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

Ранее британское министерство обороны заявило, что более 9000 афганцев, работавших на них, и членов их семей, были вывезены в Великобританию. По заявлению министерства внутренних дел, 20 000 гражданам Афганистана будет обеспечено безопасное переселение в Великобританию.

Теперь генерал Мак-Кол заявил, что хочет прямо сказать премьер-министру Борису Джонсону: »Мы пообещали позаботиться об этих людях, вы обещали. Вы не выполняете свои обязательства. Создайте систему, которая выполняла бы ваши обещания. Ситуация сложилась ужасная».

Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть страну после прихода к власти в Афганистане талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2021 году.

15 августа 2021 года талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили Кабул. Падение Кабула вызвало обеспокоенность по поводу безопасности афганских граждан, которые последние 20 лет работали на западные правительства, благотворительные организации или компании.

Генерал Мак-Кол сказал Всемирной службе ВВС, что, по его мнению, »сотни афганцев, имевших право приехать в Великобританию в рамках программы переселения, скрываются от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), опасаясь быть убитыми за то, что они сотрудничали с британским правительством».

Генерал в отставке был спецпосланником Великобритании в Афганистане в 2001 году. С 2007 по 2011 год он занимал пост заместителя главнокомандующего НАТО в Европе.

В сентябре прошлого года британское правительство тепло приветствовало только что прибывших афганских беженцев. В то время власти обещали просителям убежища, что им будут предоставлены необходимые медицинские и образовательные услуги, удовлетворены их потребности в трудоустройстве и жилье, и они будут полностью интегрированы в британское общество.

В то время премьер-министр Великобритании заявил: »Мы многим обязаны тем, кто работал с нашими вооружёнными силами в Афганистане, и я полон решимости поддержать их и их семьи в устройстве своей жизни здесь, в Британии».