Канберра, , 10:16 — REGNUM Сенат США проголосовал за утверждение Кэролайн Кеннеди, дочери бывшего президента США Джона Кеннеди, в качестве посла США в Австралии. Об этом сообщил 6 мая телеканал Nine News.

Заседание сената США

Кэролайн Кеннеди была послом США в Японии с 2013 по 2017 год во время президентства Барака Обамы.

У нее большой опыт работы в Индо-Тихоокеанском регионе. Ранее она активно поддерживала кандидатуру Джо Байдена на пост президента США. На сторону Байдена она стала относительно рано — на праймериз Демократической партии в 2020 году.

Сейчас Кэролайн Кеннеди 64 года. Вместе со своим супругом Эдвином Шлоссбергом она родила троих детей.