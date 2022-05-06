Росгвардия доставила в Харьковскую область 70 тонн гуманитарной помощи
Москва, 6 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Росгвардия совместно с МЧС России доставила жителям Харьковской области свыше 70 тонн гуманитарной помощи, сообщает 6 мая пресс-служба Росгвардии.
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Гуманитарная помощь
«Более 70 тонн гуманитарной помощи доставила Росгвардия совместно с МЧС жителям Харьковской области… груз доставлен на 9 грузовых автомобилях МЧС в сопровождении военнослужащих и сотрудников Росгвардии», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что более 16 тыс. человек в 14 населенных пунктах получили муку, рис, мясные консервы, чай, сахар, а также средства личной гигиены.