Москва, 6 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Росгвардия совместно с МЧС России доставила жителям Харьковской области свыше 70 тонн гуманитарной помощи, сообщает 6 мая пресс-служба Росгвардии.

Nazorobcana.sk Гуманитарная помощь

«Более 70 тонн гуманитарной помощи доставила Росгвардия совместно с МЧС жителям Харьковской области… груз доставлен на 9 грузовых автомобилях МЧС в сопровождении военнослужащих и сотрудников Росгвардии», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что более 16 тыс. человек в 14 населенных пунктах получили муку, рис, мясные консервы, чай, сахар, а также средства личной гигиены.