Панама, , 09:55 — REGNUM Глава департамента Центральной Америки МИД Южной Кореи Чхве Чжон Ук посетил Панаму. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Известно, что южнокорейский дипломат посетил Панаму по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

5 мая Чхве Чжон Ук встретился с заместителем министра иностранных дел Панамы Мартой Эллидой Гордон, с которой обсудил пути укрепления сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля и здравоохранение.

Участники встречи высоко оценили достижения сторон в укреплении сотрудничества, упомянув об участии южнокорейских компаний в строительстве одной из линий метро в Панаме. Они также отметили увеличение товарооборота после заключения соглашения о свободной торговле.

Представитель МИД Панамы обратилась к фармацевтическим компаниям Южной Кореи с просьбой расширить инвестиции в фармацевтическую промышленность страны.

В свою очередь, Чхве Чжон Ук призвал правительство Панамы поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки World Expo-2030.