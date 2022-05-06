Панама, 6 мая, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Глава департамента Центральной Америки МИД Южной Кореи Чхве Чжон Ук посетил Панаму. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Известно, что южнокорейский дипломат посетил Панаму по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между странами.

5 мая Чхве Чжон Ук встретился с заместителем министра иностранных дел Панамы Мартой Эллидой Гордон, с которой обсудил пути укрепления сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля и здравоохранение.

Участники встречи высоко оценили достижения сторон в укреплении сотрудничества, упомянув об участии южнокорейских компаний в строительстве одной из линий метро в Панаме. Они также отметили увеличение товарооборота после заключения соглашения о свободной торговле.

Представитель МИД Панамы обратилась к фармацевтическим компаниям Южной Кореи с просьбой расширить инвестиции в фармацевтическую промышленность страны.

В свою очередь, Чхве Чжон Ук призвал правительство Панамы поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки World Expo-2030.