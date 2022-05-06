Вашингтон, 6 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. США следовало бы серьезнее относиться к заявлениям руководства Российской Федерации по части ядерной войны, поскольку Москва не раз доказывала, что выступает с пустыми угрозами, об этом заявил политолог Стивен Уолт в статье, вышедшей 5 мая в Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

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Уолт отмечает, что еще в феврале он с довольно большим скептицизмом относился к тому, что тот или иной мировой лидер, в том числе президент России Владимир Путин, в нынешних условиях пойдет на применение ядерного оружия, поскольку он должен понимать последствия такого шага. Сегодня же представить себе подобный шаг проще, нежели несколько месяцев назад. Безусловно, администрации США нужно отдать должное, поскольку она сразу заявила о том, что не будет отправлять американских солдат на Украину. Однако считать такой курс абсолютной гарантией от нежелательной эскалации нельзя.

Как показывает история, те или иные государство могут идти на эскалацию в связи с тем, что им не удается достичь своих военных целей на поле боя и даже грозит опасность крупного поражения. Так, во время Первой мировой войны, например, из-за того, что на Западном фронте сложилась тупиковая ситуация, обе стороны перешли к более решительным мерам: немцы начали неограниченную подводную войну, британцы пытались ослабить Османскую империю, спонсируя восстание арабов и напав на Галлипольский полуостров, и обе стороны стали использовать отравляющие вещества и бомбить гражданские объекты.

Во время войны во Вьетнаме неспособность Америки добиться победы привела к тому, что она начала массированную кампанию бомбардировок Северного Вьетнама (известную как операция «Раскаты грома»), применила химическое оружие, в том числе дефолиант агент «оранж», и вторглась в Камбоджу в 1970 году. Короче говоря, когда страна проигрывает — или не выигрывает так быстро, как ей хочется, — она, вероятно, рассмотрит другие варианты, независимо от того, кто нажимает на курок с другой стороны.

Более того, отсутствие американских войск на Украине может сделать эскалацию более привлекательной для российского руководства. Если президент России Владимир Путин и его ближайшее окружение обдумывали возможность применения одного или двух тактических ядерных боеприпасов против целей на Украине, тот факт, что в результате атаки не будут убиты американские солдаты, может устранить дополнительный сдерживающий фактор.

«Безусловно, я понятия не имею, думает ли кто-нибудь в Кремле всерьез об этом, и мой посыл не является аргументом в пользу отправки американских войск на Украину в качестве сдерживающего щита», — подчеркнул Уолт.

По словам аналитика, неучастие американского персонала в боевых действиях не устраняет все стимулы к эскалации, и это может сделать использование ядерного оружия менее рискованным, если эти другие стимулы начнут играть большую роль в расчетах Москвы.

«Я также беспокоюсь, потому что Путин показал, что если он делает те или иные предупреждения, он затем их выполняет», — указал Уолт.

Еще в 2008 году Россия ясно дала понять, что она категорически против членства Украины или Грузии в НАТО и что она сделает все возможное, чтобы предотвратить вступление любого из этих государств в альянс. Вскоре после этого разразился конфликт в Грузии, и с тех пор из-за замороженного конфликта членство Грузии в НАТО не обсуждалось. В 2014 году Москва снова дала понять, что считает свержение президента Украины Виктора Януковича не менее серьезной угрозой. В ответ на это Москва присоединила Крым и поддержала людей в Донбассе.

А затем, в 2021 году, опасения по поводу шагов Запада по вооружению Украины и все большего сотрудничества в сфере безопасности между Вашингтоном и Киевом вынудили Путина разместить на границе большую армию и пригрозить военными действиями, если его опасения не будут решены. Соединенные Штаты и НАТО отказались пересмотреть обязательство в конечном счете сделать Украину членом, и все мы знаем, что произошло дальше.

«Вместо того, чтобы отвергать российские предупреждения как блеф, возможно, Вашингтону следует отнестись к ним серьезно», — подчеркнул политолог.

Какими бы «аморальными» и «неоправданными» ни были действия России на Украине, Москва начала специальную военную операцию не из каприза. Напротив, во многих своих речах, Путин и его соратники говорили о том, что дрейф Украины в сторону фактического присоединения к США и НАТО является экзистенциальной угрозой. Они почти наверняка были уверены в том, что времени у них на то, чтобы остановить этот процесс, все меньше.

Безусловно, отмечает Уолт, применение даже одного ядерного заряда может оказаться столь же пагубным для России, как и начатая ею специальная военная операция. В таком случае Россия на многие годы стала бы изгоем, Украину стали бы поддерживать те страны, которые сейчас занимают нейтральную позицию, а Китай решил бы дистанцироваться от России. Однако возможно и то, что применение ядерного оружия с такой же легкостью напугать любое количество западных стран и стать катализатором быстрого прекращения конфликта.

«Поэтому у Вашингтона есть все основания избегать этого тревожного сценария. Как бы ни хотелось решительного поражения России, существуют пределы того, насколько далеко можно безопасно зайти с ядерным противником», — подчеркнул Уолт.

Тем не менее, политолог уверен в том, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине невелика.

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«Но мне было бы намного комфортнее, если бы западные лидеры более серьезно отнеслись к возможности применения ядерного оружия, прекратили свои пустые разговоры о целях конфликта и сосредоточили больше внимания на прекращении этого противостояния, чем на достижении нечеткой, но предположительно решающей победы», — добавил он.

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