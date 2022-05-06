Донецк, 6 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. За последние сутки из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики эвакуировали 518 человек. Об этом 6 мая сообщили в оперативном штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг ДНР

С 08:00 5 мая до 08:00 6 мая из Мариуполя в Безыменное доставлено 518 человек, в том числе 67 детей. Их разместили в пункте оказания помощи населению, развёрнутом силами МЧС.

Всего с 5 марта в ПОПН «Безыменное» были эвакуированы 28 336 человек, рассказали в штабе.