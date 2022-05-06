Саркози и Олланда пригласили на инаугурацию президента Макрона
Париж, 6 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, переизбранный десять дней назад главой государства, должен быть вновь назначен на высший пост, сообщает Le Figaro.
Елисейский дворец объявил, что бывшие главы государств Николя Саркози и Франсуа Олланд были приглашены на инаугурацию президента.
Среди гостей на церемонии будут присутствовать члены семьи Эммануэля Макрона, друзья, правительство, главные должностные лица, официальные и промежуточные органы, представители академических кругов.
Ожидается, что церемония инаугурации президента Эммануэля Макрона пройдет 7 мая в 11:00 по местному времени. Церемония начнется с оглашения официальных результатов выборов председателем Конституционного совета Лораном Фабиусом.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах.