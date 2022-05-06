Париж, 6 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон, переизбранный десять дней назад главой государства, должен быть вновь назначен на высший пост, сообщает Le Figaro.

Сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Елисейский дворец объявил, что бывшие главы государств Николя Саркози и Франсуа Олланд были приглашены на инаугурацию президента.

Среди гостей на церемонии будут присутствовать члены семьи Эммануэля Макрона, друзья, правительство, главные должностные лица, официальные и промежуточные органы, представители академических кругов.

Ожидается, что церемония инаугурации президента Эммануэля Макрона пройдет 7 мая в 11:00 по местному времени. Церемония начнется с оглашения официальных результатов выборов председателем Конституционного совета Лораном Фабиусом.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на выборах.