Пенза, 6 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. В Пензенскую область с территорий Донецкой и Луганской народных республик эвакуировали ещё 315 человек. Поезд с вынужденными переселенцами встретили 5 мая, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Pnzreg. ru Встреча жителей Донбасса в Пензе

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В числе прибывших в основном пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, восемь из которых — малыши в возрасте до одного года.

Губернатор Олег Мельниченко также встречал состав. Он заверил, что всем гражданам будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская. Жителей Донбасса доставили в пункты временного размещения. Инвалидов, которым требуется процедура диализа, поселили в гостинице «Ласточка». Они будут иметь возможность проходить лечение в областной больнице имени Н. Н. Бурденко.

Всего в Пензенскую область прибыло с Донбасса более 2 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области помощь оказывается не только вынужденным переселенцам с Украины, но и животным. Хозяева питомцев не пожелали оставить их на родине и забрали с собой.

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