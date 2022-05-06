Нью-Йорк, США, , 08:51 — REGNUM Оценки, которые дала на заседании Совбеза ООН Верховный комиссар ООН по правам человека Мишел Бачелет, являются односторонними. Об этом 5 мая заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

«Не касаясь сути сказанного ей и ее односторонних оценок, к чему у нас возникло немало вопросов, хотел бы напомнить и коллегам, и самому Верховному комиссару, что, согласно резолюции Генассамблеи 48 141, учредившей мандат Верховного комиссара, данное должностное лицо несет под руководством и эгидой генерального секретаря основную ответственность за деятельность ООН в области прав человека в рамках общей компетенции, полномочий и решений Генассамблеи, ЭКОСОС и Совета по правам человека», — сказал он.

Также Небензя подчеркнул, что компетенция комиссара ООН по правам человека не распространяется ни на какие другие вопросы, которые относятся к теме поддержания международного мира и безопасности или защиты гражданских лиц.

При этом ранее Бачелет заявила о якобы имеющихся случаях «произвольного задержания и возможных насильственных исчезновений» на украинских территориях, которые контролируются военными РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду на то, что Соединенные Штаты в ходе своего председательства в Совете безопасности ООН будут беспристрастно осуществлять исполнение своих обязанностей.