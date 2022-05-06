Нью-Йорк, США, , 08:40 — REGNUM Надежду на то, что Соединенные Штаты в ходе своего председательства в Совете безопасности ООН в мае будут беспристрастно осуществлять исполнение своих обязанностей, выразил 5 мая постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН по Украине.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

Постпред России поздравил США с началом их председательства в Совбезе ООН в мае.

«Рассчитываем, что в отличие от предшествующего ваше председательство будет эффективным и беспристрастным, как это должно быть свойственно председателю Совета Безопасности, когда он исполняет эту должность, а не выступает в национальном качестве», — сказал Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая надежду на продолжение эвакуации мирных граждан из районов активных боевых действий на Украине выразил постоянный представитель Индии при ООН Т. С. Тирумурти.