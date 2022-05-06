Министры обороны Южной Кореи и США обсудили ракетный пуск КНДР
Сеул, 6 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Министры обороны Южной Кореи Со Ук провел 5 мая телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, с которым обсудил пуск северокорейской баллистической ракеты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.
По их словам, стороны осудили действия Пхеньяна как прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, а также как акт, угрожающий миру на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.
Они также договорились поддерживать тесное сотрудничество в сдерживании угроз и укреплении совместной боеготовности на основе крепкого двустороннего союза.
Лойд Остин поблагодарил Со Ука за то, что в период пребывания на посту министра обороны Южной Кореи он способствовал укреплению военного альянса Сеула и Вашингтона.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая с территории северокорейского аэропорта Сунан был осуществлен запуск ракеты в сторону Японского моря.
Читайте также: Запущенная КНДР ракета пролетела около 470 км — Yonhap