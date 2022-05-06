Сеул, 6 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Министры обороны Южной Кореи Со Ук провел 5 мая телефонные переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином, с которым обсудил пуск северокорейской баллистической ракеты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

По их словам, стороны осудили действия Пхеньяна как прямое нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, а также как акт, угрожающий миру на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Они также договорились поддерживать тесное сотрудничество в сдерживании угроз и укреплении совместной боеготовности на основе крепкого двустороннего союза.

Лойд Остин поблагодарил Со Ука за то, что в период пребывания на посту министра обороны Южной Кореи он способствовал укреплению военного альянса Сеула и Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая с территории северокорейского аэропорта Сунан был осуществлен запуск ракеты в сторону Японского моря.

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