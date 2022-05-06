Скопье, 6 мая, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Около 1,8 тысячи военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады Великобритании были переброшены в Северную Македонию для участия в совместных учениях стран НАТО, сообщило на своем сайте в британское посольство в Скопье.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Всего в маневрах примут участие 2,7 тысячи человек. В учениях, помимо Великобритании и Северной Македонии, задействованы США, Италия, Албания, Греция и Черногория.

В ходе учений будут отработаны боевые стрельбы и выполнены прыжки с парашютом. Маневры охватят четыре полигона в разных частях страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая на полигоне в Ново-Село в Сливенской области (Болгария) пройдут показательные учения в честь государственного праздника страны — Дня армии и мужества. В них примут участие болгарские и американские военнослужащие.