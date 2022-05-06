Санрайз, США, , 07:21 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» во втором матче первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Флориды» шайбы забросили защитник Аарон Экблад и форварды Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Антон Лунделль и Картер Вераге.

В составе «Вашингтона» точным броском отметился нападающий Никлас Бекстрём после передачи Александра Овечкина.

Таким образом, «Флорида» сравняла счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 7 мая.

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