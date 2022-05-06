Владивосток, , 07:17 — REGNUM С начала апреля в Приморье зарегистрировано 311 случаев укуса клещей, а с начала сезона — 849 человек обратились в больницы, в том числе 262 ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Клещ

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Отмечается, что случаи заболеваний клещевого вирусного энцефалита среди жителей края не зарегистрированы, есть один случай иксодового клещевого боррелиоза у жителя Владивостока и два случая подозрения на клещевой боррелиоз в районах Приморья.

Так, с боррелиозом в детское инфекционное отделение владивостокской клинической больницы №2 поступил мальчик шести лет. Симптомы схожие с ОРВИ — головная боль, лихорадка, слабость, усталость, боли в мышцах и суставах, с момента укуса прошло 15 дней.

«После укуса клеща самочувствие ребёнка было в норме, поэтому за медицинской помощью родители обращаться не стали. Через 15 дней появились симптомы. После лабораторных анализов диагноз подтвердился — болезнь Лайма (клещевой боррелиоз). При осмотре пациента была обнаружена кольцевидная эритема (покраснение кожи с кольцами)», — пояснили в больнице.

Вовремя начатая антибактериальная терапия позволила предотвратить развитие осложнений у ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидсезона в 2022 году за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 484 жителя Удмуртии.