Ижевск, , 09:30 — REGNUM С начала эпидсезона в 2022 году за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей обратились 484 жителя Удмуртии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ 34.rospotrebnadzor.ru

При этом 426 человек пострадали от укусов клещей только за последнюю неделю — с 28 апреля по 4 мая. В числе пострадавших — 97 детей в возрасте до 17 лет. По итогам исследования 357 клещей в трех случаях выявлен возбудитель клещевого вирусного энцефалита, при исследовании 290 клещей подтверждено наличие возбудителя клещевого боррелиоза в 83 случаях.

В ведомстве отметили, что после укуса клеща необходимо в течение 2-3 недель измерять температуру тела, при ее повышении и появлении головной боли нужно обратиться к участковому врачу, невропатологу или вызвать скорую помощь.

ИА REGNUM напоминает, чистоту пляжей Сочи оценила главный санитарный врач России Анна Попова на совещании, посвящённом организации курортного сезона. В числе рисков для курортного сезона Попова назвала возможность возникновения заболеваний, которые передаются клещами. Однако, отметила она, на Кубани в последние шесть лет проделана большая работа по этому направлению.

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