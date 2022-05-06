Краснотурьинск, Свердловская область, , 06:18 — REGNUM Житель Краснотурьинска Свердловской области предстал перед судом. Мужчина насмерть сбил 85-летнюю пенсионерку, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.

Приговор Publicdomainpictures.net

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Уралец находился за рулём фургона «Почты России». При повороте налево на улице Попова в Краснотурьинске Свердловской области мужчина не заметил пешехода и допустил наезд на пожилую женщину. Пенсионерка получила тяжёлые травмы и была госпитализирована. Спустя две недели после ДТП она скончалась в больнице.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Его приговорили к двум годам колонии-поселения. Кроме того, уралец не сможет управлять автомобилем в течение трёх лет.