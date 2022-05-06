Берлин, 6 мая, 2022, 05:38 — ИА Регнум. Обещанные Германией зенитные установки Gepard так и не прибыли на Украину, сообщает газета Die Welt со ссылкой на киевские источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Поставка зенитных установок Gepard на Украину застопорилась спустя восемь дней после того, как об этом объявила министр обороны Кристин Ламбрехт. Ко вторнику федеральное правительство не смогло получить подходящие боеприпасы», — отмечает издание.

По данным газеты, выбор такого вооружения является странным, так как Германия неоднократно заявляла о нехватке боеприпасов к установкам Gepard. При этом проблемы возникли из-за отсутствия согласия Швейцарии на реэкспорт оружия Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Германия пообещала поставить Чехии новую бронетехнику взамен той, которую Прага направила в качестве помощи киевскому режиму. Отмечалось, что соответствующие соглашения уже достигнуты между странами.