Хэфэй, Китай, 6 мая, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Несколько желтогорлых овсянок были замечены на водно-болотных угодьях озера Чаоху в провинции Аньхой на востоке Китая, пятого по величине пресноводного озера в стране, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Wikimedia.org Соловей

Редкие птицы были сфотографированы любителем фотографии Ху Вэньсяном, когда он посетил водно-болотные угодья 30 апреля.

«Я никогда раньше не видел таких птиц», — сказал Ху, который позже поделился фотографиями в группе WeChat, посвященной исследованию птиц на озере Чаоху.

Ху был удивлен, узнав, что эти птицы были желтогорлыми овсянками, находящимися под высшим классом защиты в Китае.

Город Хэфэй, где расположено озеро, в последние годы принял ряд мер по усилению защиты 10 основных водно-болотных угодий вокруг озера Чаоху, включая запрет на такую деятельность человека, как рыболовство, мелиорация земель и сброс отходов в охраняемых зонах.

По словам вице-президента профсоюза работников по охране редких птиц провинции Аньхой Юй Лэя, на озере было замечено больше видов редких птиц, таких как бекасовидные веретенники, монгольские зуйки, серые зуйки и соловьи-красношейки, поскольку окружающая экология улучшается.