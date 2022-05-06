Вьентьян, 6 мая, 2022, 04:55 — ИА Регнум. По состоянию на 25 апреля Китайско-Лаосская железная дорога перевезла более 440 000 тонн грузов после открытия семи грузовых станций между столицей Лаоса Вьентьяном и провинцией Луангнамтха, сообщает 4 мая агентство Синьхуа.

Clay Gilliland Железнодорожная станция. Лаос

Местная газета Vientiane Times процитировала заместителя главного инженера Китайско-Лаосской железнодорожной компании Вонгтхонга Суфантонга, заявившего, что за последние недели значительно возросли грузопотоки.

Первоначально грузовые станции действовали только в столице Лаоса Вьентьяне, провинции Луангнамтха, провинции Луангпхабанг и Вангвьенге в провинции Вьентьян, но совсем недавно станции открылись в провинции Удомсай и в районе Каси, провинция Вьентьян, после чего на прошлой неделе была открыта станция Фонхонг.

Станция Фонхонг в провинции Вьентьян должна стать крупным грузовым узлом на железной дороге в дополнение к станциям Южный Вьентьян и Вангвьенг, которые будут использоваться для экспорта товаров из центрального Лаоса. Большая часть грузов, перевозимых по железной дороге, — это железная руда, каучук и другие товары. Транспортировка сельскохозяйственной продукции запланирована на июль.

Железнодорожный оператор также планирует в ближайшем будущем продавать билеты на пассажирские перевозки онлайн и на станциях. Железная дорога Китай — Лаос представляет собой стыковочный проект между предложенной Китаем инициативой «Пояс и путь» и стратегией Лаоса по превращению страны, не имеющей выхода к морю, в наземный транспортный узел. Электрифицированная пассажирская и грузовая железная дорога построена с полным применением китайских управленческих и технических стандартов.