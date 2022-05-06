Манила, , 04:05 — REGNUM У берегов острова Минданао (провинция Восточный Давао, Филиппины) 6 мая произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Остров Минданао JL 09

Подземные толчки были зафиксированы в 08:02 по местному времени (03:02 мск). Их эпицентр располагался в 89 километрах к юго-востоку от города Мати (около 105 тыс. жителей) и в 83 километрах к юго-востоку от города Маная (около 20,3 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Угроза цунами не объявлялась, информация о пострадавших или разрушениях также не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, у побережья расположенного в юго-западной части Тихого океана островного государства Вануату 6 мая произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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